Жители 20 домов в Пирогово получат голубое топливо: «Мособлгаз» строит новый газопровод

Компания «Мособлгаз» ведет строительство распределительного газопровода в Пирогово городского округа Мытищи — работы выполняются в рамках президентского проекта. Протяженность нового участка достигнет 1500 м, а итогом реализации инициативы станет возможность подключить к газоснабжению дома 20 заявителей.

Проект догазификации не только решает локальную задачу обеспечения отдельных домовладений, но и вносит весомый вклад в общее развитие инфраструктуры Подмосковья и заметно повышает уровень комфорта местных жителей.

Подать заявку на подключение в рамках программы «Социальной газификации» можно в любое время, если соблюдены два ключевых условия: домовладение официально зарегистрировано, дом расположен в населенном пункте, где уже действует распределительный газопровод.

Важное преимущество программы — строительство газопроводов до границ земельных участков выполняется без привлечения средств жителей. Это существенно снижает первоначальные затраты для собственников, желающих провести газ.

При этом ряд работ остается в зоне ответственности владельца недвижимости: строительно‐монтажные мероприятия внутри границ участка и подготовка дома к подключению газа осуществляются за счет собственника. Чтобы упростить этот процесс, «Мособлгаз», наряду со специализированными строительными организациями, предлагает комплекс услуг по обустройству внутридомовых систем. Это позволяет обеспечить грамотное и бесперебойное подключение к системе газоснабжения с соблюдением всех технических и безопасных норм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов теплоснабжения.