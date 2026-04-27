«Не стал плодить злобу»: Дмитрий Дибров высказался о суде по делу о скандальном видео с ширинкой

Телеведущий Дмитрий Дибров, который уже не первый раз оказывается в центре скандалов, на этот раз с облегчением вздохнул: суд принял решение в его пользу по делу о видеоролике с расстегнутой ширинкой, который разлетелся по Сети еще в ноябре прошлого года, пишет The Voice. Тогда инцидент вызвал бурную реакцию, а сам Дибров заявил, что половой орган, попавший в кадр, ему пририсовали с помощью технологий, и теперь он дождался справедливости.

Как выяснилось в ходе разбирательств, шоумен прочитал текст для самарской организации по просьбе своего агента, который, однако, не соблюл временные рамки предыдущего договора, и сам Дибров об этом не знал. Более того, он утверждает, что его поджидали на частной территории.

Папарацци, по словам телеведущего, требовали с него $20 тыс., но он отказался платить, и переписка была стерта. Несмотря на то, что второй иск обвинял Диброва в преступном умысле, суд отклонил оба заявления.

Сам Дибров после победы не стал подавать встречный иск, а предложил самарской организации подписать мирный договор.

«После выигрыша я не стал злорадствовать, а я позвонил в эту прекрасную самарскую организацию: „Не хочу плодить злобу, давайте подпишем мирный договор“. Они сказали, что подумают. Горячо рекомендую плодить вокруг себя жизнь, а не зло», — отметил Дибров.

Его поддержали коллеги: композитор Ирина Грибулина отметила, что медийные люди всегда находятся под прицелом камер, а блогер Мария Погребняк заявила, что такая ситуация может случиться с каждым.

Ранее Полина Диброва объяснила, почему не отказывается от фамилии бывшего мужа.