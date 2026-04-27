«Диктант Победы» в Наро‑Фоминске: акция охватила свыше 30 площадок

В Наро‑Фоминском городском округе в восьмой раз прошла международная акция «Диктант Победы», сообщает администрация. Мероприятие охватило более 30 площадок, открытых для всех желающих.

В акции приняли участие школьники, ветераны СВО, депутаты и другие жители округа — она вновь объединила людей разных поколений. Глава округа Роман Шамнэ также присоединился к написанию диктанта в школе № 7. Перед этим он посетил школьный музей и отметил бережное отношение к исторической памяти в учреждении, которое носит имя Героя Советского Союза Николая Ивановича Григорьева.

По словам главы округа, с каждым годом задания становятся сложнее и глубже: они проверяют не просто память, а понимание истории — затрагивают малоизвестные эпизоды, логику военных событий и проводят параллели между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией.

Участники отметили, что многие вопросы требовали серьезной подготовки. Например, запомнился вопрос № 23 об «огненном рейде» лейтенанта Хетагурова. Ветеран СВО Денис Тихонов подчеркнул важность исторической правды и связь событий прошлого с современностью.

Всего в 2026 году «Диктант Победы» собрал около трех миллионов участников по всему миру.