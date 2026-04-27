«Радионяня» навсегда: ушел из жизни известный актер Лев Шимелов

На 97-м году жизни скончался Лев Шимелов — артист, чей голос знала вся страна благодаря легендарной передаче «Радионяня», сообщает РИА Новости. Он ушел из жизни после операции: племянник заметил резкое ухудшение состояния своего дяди и отвез его в больницу. Врачи подключили Шимелова к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось — причиной смерти стал инсульт, вызванный осложнениями после хирургического вмешательства.

Прощание с Шимеловым состоялось в Боткинской больнице. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище. Коллеги, друзья и многочисленные поклонники пришли проводить в последний путь человека, который на протяжении десятилетий дарил им улыбки и хорошее настроение.

Лев Шимелов родился 28 января 1930 года в Баку. Он окончил физико-математический факультет Бакинского университета, но его настоящим призванием стала эстрада. С юных лет он занимался художественной самодеятельностью, писал сценарии и исполнял миниатюры.

Профессиональную карьеру артист начал в 1952 году, выступая в Московском мюзик-холле и Москонцерте. Он поставил такие популярные программы, как «Москва улыбается вам», «Он, она и спорт», «Это было вчера». С 1979 года его голос звучал в эфире «Радионяни» — передачи, которая стала настоящей школой юмора и доброты для нескольких поколений слушателей.

Шимелов также снялся в нескольких фильмах и исполнил песню из знаменитого мультфильма «Пластилиновая ворона». В 1990 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.

