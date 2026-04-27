Забота о лесах стала общей ценностью: в Подмосковье завершилась региональная акция «Субботник в лесу»

25 апреля в Московской области успешно прошла масштабная экологическая акция «Субботник в лесу». Ее главная цель — не только привести в порядок лесные территории, но и повысить экологическую грамотность жителей региона. Инициатива была реализована под эгидой комитета лесного хозяйства Московской области при активной поддержке Московской областной думы и местных муниципалитетов.

Мероприятие объединило самых разных участников: от профессиональных работников лесного хозяйства до представителей трудовых коллективов, активистов общественных организаций и неравнодушных жителей Подмосковья. Совместными усилиями они очистили от бытового мусора и неликвидной древесины лесные участки во всех 19 лесничествах области.

Ключевым местом проведения субботника стал участок Кучинского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес». Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин в своем выступлении особо подчеркнул многогранность подобных инициатив. По его словам, субботники — это не только практическая работа по наведению порядка в лесах, но и важный шаг в формировании бережного отношения к природе у жителей Подмосковья. Он отметил положительную динамику: с каждым годом все больше людей присоединяются к экологическим акциям. Это наглядно демонстрирует, что забота о лесных богатствах региона постепенно становится общей ценностью для всех местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для лесничеств региона закупят более 120 единиц спецтехники.