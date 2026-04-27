«Обман потребителя»: как московские свадебные салоны нарушают закон, взимая плату за примерку платьев

Столичные салоны нарушают закон, взимая плату с невест за примерку свадебных платьев. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой государственной и муниципальной службы Московского областного филиала Президентской академии Елена Галий. Однако в ряде случаев магазины все-таки имеют право брать деньги за примерку, подробнее — в материале.

Невесты в соцсетях возмущены новой модой московских свадебных салонов — брать плату за примерку платьев, расценки достигают 5 тыс. рублей и зависят от времени посещения. Как отметила экономист Галий, согласно позиции Роспотребнадзора, взимание платы за примерку свадебных платьев является незаконным.

«Ведомство разъяснило, что примерка по своей сути является частью ознакомления с товаром перед покупкой и не может рассматриваться как самостоятельная платная услуга. Это прямо противоречит закону „О защите прав потребителей“. Кроме того, согласно пункту 2 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, дополнительная плата за примерку запрещена. Требование оплаты может быть квалифицировано как обман потребителя или ущемление его прав», — пояснила эксперт.

Но в ряде случаев свадебные салоны все-таки могут брать дополнительные средства с невест, продолжила Галий. Магазины имеют право брать плату за сопутствующие сервисы, которые не связаны напрямую с покупкой товара. К таким услугам относятся:

индивидуальная запись;

бронирование зала;

услуги стилиста и т. д.

В этих случаях салон обязан заранее проинформировать клиента о возмездном характере услуг и предоставить полную информацию о них, списание без добровольного согласия покупателя недопустимо. Если информация о стоимости становится известна во время примерки, клиент вправе от нее отказаться. Если без оплаты не дают нормально выбрать товар, это может рассматриваться как навязанная услуга, которую потребитель вправе не оплачивать, подчеркнула эксперт.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Владимир Ерастов ]

«Если клиент столкнулся с требованием платить за примерку товара, ему рекомендуется обращаться в территориальные органы Роспотребнадзора или подавать жалобу через официальный сайт ведомства. Если Роспотребнадзор не помог или сумма ущерба значительна, можно подать иск в суд. В исковом заявлении можно требовать не только возврата денег, но и компенсации морального вреда, а также штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке. В качестве третьего лица можно привлечь Роспотребнадзор. В качестве дополнительных вариантов также можно обратиться в Общество защиты прав потребителей», — отметила доцент.

