Стало известно о новом романе Стаса Пьехи

Известный российский певец, внук легендарной Эдиты Пьехи, 45-летний Стас Пьеха, судя по всему, наконец обрел свое счастье. Как пишет The Voice, на протяжении последних девяти месяцев его сердце занято 31-летней стилисткой Полиной Плехановой. И, как выяснилось, ради новой возлюбленной артист готов менять свои давние привычки и принципы.

Фото: [ соцсети ]

Раньше Стас частенько жаловался, что не любит ходить по магазинам и считает шопинг скучным занятием, а также утверждал, что не дарит девушкам цветы. Однако теперь, судя по публикациям в социальных сетях, картина кардинально изменилась: Полина регулярно получает от него роскошные букеты, а сам певец с удовольствием сопровождает ее в торговых центрах.

Более того, Стас активно лайкает ее откровенные снимки, особенно те, на которых девушка позирует в нижнем белье. Сама Полина все чаще появляется на страницах артиста.

Плеханова — личность не менее интересная. Она родом из Ярославля, по образованию — учительница, но в какой-то момент решила кардинально сменить профессию и уйти в мир моды. Сегодня она стилист и уже успела побывать замужем, воспитывает шестилетнего сына.

Что касается личной жизни самого Стаса Пьехи, то у него есть 12-летний сын от модели Натальи Горчаковой, при этом сам артист не считает себя образцовым отцом и признается, что уделяет ребенку мало времени. Ранее у него был роман с актрисой Никой Здорик, после которого он твердо решил больше не впускать в свою жизнь коллег по цеху.

