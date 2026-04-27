Субботник с размахом: что преобразилось в Наро‑Фоминске за один день

В Наро‑Фоминском округе прошел Всероссийский субботник. Погода благоприятствовала масштабной уборке, поэтому жители вооружились граблями, перчатками и пакетами, чтобы навести порядок после зимы.

Участники убрали мусор, сухие ветки и траву, а также обновили внешний вид общественных пространств — покрасили бордюры, металлические конструкции и элементы детских площадок.

Результаты оказались ощутимыми: в поселке Селятино за несколько часов собрали свыше 16 кубометров отходов. Вскоре их вывезут специальные машины.

Активно занимались и озеленением. В Апрелевке вдоль 1‑й Заводской улицы высадили 200 саженцев пузыреплодника. В Наро‑Фоминске на набережной появились сосны обыкновенные, а в Центральном парке — горные сосны. Маленькие «эколята» вместе с мамами помогли засеять цветами парковые клумбы.

Глава округа Роман Шамнэ отметил, что субботник — это не только про чистоту: жители вложили силы в преображение городов и поселков, сделав вклад в будущее территории.