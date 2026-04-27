В связи со сложными погодными условиями автобусы Мострансавто работают по фактическому расписанию

В связи со сложными погодными условиями, вызванными снегопадом, автобусы Мострансавто (подведомственной организации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области) перешли на работу по фактическому расписанию. Предприятие функционирует в режиме повышенной готовности: рейсы выполняются с увеличенными интервалами с учетом реальной обстановки на дорогах.

Безопасность пассажиров остается приоритетом — из‐за неблагоприятных погодных условий водители вынуждены снижать скорость движения. На график работы влияют различные факторы: ухудшение видимости, сложные дорожные условия, а также препятствия вроде упавших на проезжую часть деревьев. Из‐за подобных ситуаций отдельные рейсы задерживаются, а схемы движения некоторых маршрутов временно корректируются.

Чтобы обеспечить надежную и безопасную работу транспорта, компания предприняла ряд мер. Весь водительский состав прошел дополнительные инструктажи: особое внимание уделяется строгому соблюдению правил дорожного движения с учетом текущих условий — контролю скорости, безопасной дистанции и бокового интервала. Технические службы усилили проверку автобусов перед выпуском на линию, что позволяет снизить риск поломок в непогоду.

Диспетчерские службы филиалов Мострансавто наладили тесное взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, а также с администрациями, отвечающими за содержание улично‐дорожной сети. Благодаря такому сотрудничеству удается оперативно реагировать на изменения обстановки и сводить к минимуму влияние неблагоприятных погодных факторов на движение автобусов.

