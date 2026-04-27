Гены не виноваты: 10 признаков, что организм доживет до 90 лет

Вопреки популярному мифу, гены определяют продолжительность жизни лишь на 25%. Врач Александра Куденко из Домодедова объяснила, почему образ жизни способен «переиграть» плохую наследственность, и назвала 10 ключевых маркеров, которые выдают потенциального долгожителя, пишет REGIONS .

Гены не приговор: как сгладить наследственность

Современные исследования близнецов и масштабные метаанализы показывают, что долголетие — это мозаика, где образ жизни, финансовая стабильность и качество медицины весят гораздо больше, чем врожденные данные. Терапевт Александра Куденко отмечает: люди старше 40 лет, имеющие неблагоприятный генетический фон, но придерживающиеся здоровых привычек, в среднем живут на 5 лет дольше своих менее дисциплинированных сверстников.

10 признаков того, что вы проживете долго

1. Полный отказ от табака

Курение — главный «пожиратель» лет. По статистике Минздрава, курильщики теряют от 10 до 15 лет жизни. Хорошая новость: отказ от сигарет запускает процессы восстановления в организме уже через несколько месяцев, независимо от возраста курильщика.

2. Бытовая активность вместо рекордов

Для сосудов и сердца регулярная ходьба или езда на велосипеде (150–300 минут в неделю) полезнее, чем изнурительные тренировки раз в месяц. Тело стареет быстрее, если большая часть дня проходит в сидячем или лежачем положении.

3. Разумное питание без фанатизма

Секрет не в «суперфудах», а в балансе. Исследования показывают, что после 50 лет стоит снизить потребление животного белка в пользу растительного. Идеальным признан средиземноморский стиль питания: много овощей, рыбы, орехов и оливкового масла.

4. Контроль «талии», а не только веса

Цифра на весах может быть в норме, но абдоминальное ожирение (жир на животе) крайне опасно. Он обволакивает внутренние органы и провоцирует воспаления. Измерительная лента зачастую точнее предсказывает риски, чем индекс массы тела.

5. Золотая середина сна

Оптимальная продолжительность отдыха — 7–8 часов. При этом и хронический недосып, и чрезмерно долгий сон (более 9 часов) одинаково негативно сказываются на выживаемости, особенно в пожилом возрасте.

6. Социальные связи

Одиночество в медицине официально считается фактором риска развития старческой астении. Наличие нескольких близких людей, на которых можно положиться, продлевает жизнь эффективнее, чем сотни контактов в соцсетях.

7. Психологическая гибкость

Оптимисты имеют на 11–15% больше шансов дожить до 85 лет. Причина не в «магии мысли», а в том, что стрессоустойчивые люди быстрее восстанавливаются после потрясений и реже ищут утешения в вредных привычках.

8. Непрерывное обучение

Каждый дополнительный год учебы снижает риск смерти на 2%. Работа мозга (чтение, освоение новых навыков, головоломки) создает когнитивный резерв, защищающий от возрастных дегенеративных изменений.

9. Отказ от медицинского самолечения

Назначение себе витаминов или препаратов железа «на глаз» может сократить жизнь. Например, избыток железа так же вреден, как и его дефицит. Все добавки должны приниматься только на основе анализов.

10. Субъективный возраст

Если человек выглядит и чувствует себя моложе паспортных данных — это важный биомаркер. Внешняя молодость обычно отражает сохранность внутренних систем организма и высокий уровень его ресурсов.