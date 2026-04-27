В Подмосковье знаки ГТО получили более 5 тыс. жителей
Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]
С начала 2026 года жители Подмосковья получили более 5,1 тыс. знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» — более 4,8 тыс. золотых, 220 серебряных и 119 бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Среди округов лидеров по данному показателю оказались Люберцы (686 знаков), Красногорск (461 знак) и Химки (267 знаков). В этом году участниками испытаний стали свыше 20,1 тыс. жителей региона.
В ведомстве напомнили, что знаки отличия ГТО позволяют абитуриентам получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, а также оформить налоговый вычет за выполнение нормативов. Размер вычета составит до 18 тыс. рублей за налоговый период. В регионе работают 64 центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», их список размещен здесь.
Спортивные мероприятия комплекса ГТО проводятся в рамках федеральной программой «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.