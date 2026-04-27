В Подмосковье для бизнеса проведут обучающий вебинар для экспортеров

Во вторник, 28 апреля, для подмосковных компаний пройдет третья онлайн-встреча из серии мастер-классов по вопросам защиты интеллектуальной собственности, она будет посвящена теме «Правовая охрана промышленных образцов (дизайна) за рубежом». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие проведет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО), спикером выступит российский и евразийский патентный поверенный юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Дарья Марковцева. Она расскажет о трех ключевых маршрутах защиты дизайна изделий за рубежом, об особенностях каждого способа правовой охраны (сроках, географии действия и требованиях к заявкам) и не только. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Напомним, что поддержку бизнеса в регионе осуществляют по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», узнать подробнее о поддержке экспортеров можно на инвестпортале.

