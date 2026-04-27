Жителей Подмосковья призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды

Жителям Подмосковья следует быть особенно внимательными на дорогах из-за непогоды, мокрый снег будет идти в регионе до вечера среды, 29 апреля. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Хочу обратиться к автомобилистам и прошу отказаться от поездок во время снегопада на личном транспорте, если вы уже на летней резине. Несмотря на то что на проезжей части устойчивый снежный покров не образуется, но возможны заносы из-за обилия воды. Будьте очень аккуратны – не превышайте скоростной режим и держите дистанцию», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Специалисты Мосавтодора проводят обработку региональных дорог против скользкости, в работах задействованы порядка 180 единиц спецтехники. Министр подчеркнул, что в регионе возобновили работу оперативного штаба на базе Центра безопасности дорожного движения, чтобы контролировать погодно-дорожные условия и определять «точки», куда нужно направить уборочную технику для обработки или ликвидации упавших деревьев и эвакуаторы для помощи участникам движения.

Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах и не совершать резких маневров. Кроме того, не стоит парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. В случае сложной ситуации на дороге следует звонить в 112.

