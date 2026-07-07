Как сохранить автомобиль летом: советы эксперта перед дальней поездкой

Летом автомобиль испытывает повышенные нагрузки из-за дальних поездок, жары и интенсивной эксплуатации. Неправильное обслуживание в этот период может привести к ускоренному износу деталей и дорогостоящему ремонту, предупреждают специалисты. Об этом пишет « Газета.Ru ».

Исполнительный директор Управления по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян рассказал, что в теплое время года автомобили используются значительно интенсивнее. Увеличиваются пробеги, возрастает число длительных поездок, а вместе с этим повышается нагрузка на двигатель, подвеску, тормозную систему и другие ключевые узлы.

По словам эксперта, одной из самых распространенных ошибок остается отказ от профилактического осмотра перед отпуском. Многие водители откладывают техническое обслуживание до возвращения из поездки, если автомобиль не подает явных признаков неисправности. Однако именно во время длительных путешествий даже незначительные проблемы с системой охлаждения, тормозами или подвеской могут привести к серьезным поломкам.

Специалист также обратил внимание на использование кондиционера. В жаркую погоду он работает практически постоянно, а если климатическая система давно не проходила обслуживание, повышенная нагрузка может ускорить износ компрессора и других элементов. Кроме того, работа кондиционера увеличивает нагрузку на двигатель, особенно в городских пробках и при высокой температуре воздуха.

Еще одной причиной ускоренного износа автомобиля эксперт назвал перегрузку машины во время отпускных поездок, длительное движение на высокой скорости, несвоевременную очистку радиаторов и игнорирование состояния шин. По его словам, каждая из этих ошибок может показаться незначительной, однако в совокупности они заметно сокращают срок службы автомобиля.

Ерицян подчеркнул, что серьезные затраты на ремонт чаще всего становятся следствием не одной крупной поломки, а нескольких небольших нарушений правил эксплуатации, которые постепенно накапливаются в течение сезона.

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