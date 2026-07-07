Первоклассники больше не будут получать домашние задания

С нового учебного года ученики первых классов российских школ больше не будут получать домашние задания. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года и закреплены в разъяснениях Министерства просвещения России.Об этом пишет ТАСС .

Министерство просвещения России сообщило, что с 1 сентября 2026 года обучение в первых классах будет проходить без домашних заданий. Соответствующее положение содержится в письме ведомства.

В документе указано, что из рекомендаций исключена норма, допускавшая выполнение первоклассниками домашней работы общей продолжительностью до одного часа в день.

Ранее действовали методические рекомендации, разработанные Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения. Они разрешали вводить домашние задания для учеников первых классов постепенно, при этом время на их выполнение не должно было превышать одного часа по всем предметам.

После вступления новых правил в силу домашние задания для первоклассников будут полностью исключены из образовательного процесса.

До этого сообщалось, что столичные школьники показали рекордные результаты на ЕГЭ.