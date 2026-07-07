На чемпионате мира больше не осталось команд хозяев турнира

Ни одна из трех сборных, представляющих хозяев чемпионата мира по футболу, не смогла пробиться в четвертьфинал турнира. Канада, Мексика и США выбыли на стадии 1/8 финала.

Первой закончила свои выступления сборная Канады, пропустив три безответных мяча от марокканцев.

Наибольшие шансы имела команда Мексики, которая в драматическом поединке уступила Англии со счетом 2:3.

Наконец, третьей покинула турнир сборная США, уступившая Бельгии со счетом 1:4. Американцам не пошел на пользу скандал с отменой дисквалификации Фоларину Балогуну после вмешательства президента страны Дональда Трампа. Напротив, он настроил против США всю футбольную общественность.

На данный момент уже известны три пары четвертьфиналистов. Франция сыграет с Марокко, Англия — с Норвегией, а Испания встретится с Бельгией.