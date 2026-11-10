«Волчья экспансия». В четырех регионах России резко выросла популяция волков

Численность волков за последние годы существенно увеличилась как минимум в четырех российских регионах. Об этом РИА Новости сообщили в профильных ведомствах Астраханской и Мурманской областей, Мордовии и Башкирии.

В Астраханской области популяция достигла почти 2,5 тысячи особей, что вдвое превышает показатель 2024 года.

«Рост численности волков связан с улучшением кормовой базы и отсутствием антропогенного стресса», — пояснили в региональной службе природопользования.

В Мордовии за два года число волков выросло в 2,3 раза, до 306 особей. В Мурманской области зафиксировано 423 особи, что на 38% больше, чем три года назад. В Башкирии за восемь лет популяция увеличилась более чем на четверть и в 2026 году составила 870 особей. Причинами специалисты называют рост численности копытных и неосвоение охотниками установленных лимитов добычи.

Стабильная численность либо незначительный прирост отмечены в Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, а также в Новгородской, Белгородской, Саратовской, Самарской и Ленинградской областях. Небольшое сокращение зафиксировано в Краснодарском и Пермском краях, Ростовской области.

«Правительство Ростовской области ежегодно выделяет денежные средства для регулирования численности волка и шакала. Мы выплачиваем охотникам вознаграждение за добычу этих животных», — рассказали в региональном минприроды.

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