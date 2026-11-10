«Пора навести порядок». Госдума рассмотрит закон об общем имуществе в коттеджных поселках

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 10 ноября, рассмотрят во втором чтении правительственный законопроект, который регулирует использование общего имущества в коттеджных поселках.

Инициатива была внесена в Госдуму в июле 2022 года, а в октябре того же года депутаты приняли ее в первом чтении. Главная цель документа — установить понятные и прозрачные принципы управления жилыми комплексами и общим имуществом, сообщал председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов «Парламентской газете». В настоящее время в законодательстве до сих пор отсутствует понятие «жилой комплекс» .

В законопроекте прописан алгоритм управления собственниками общим имуществом, которое находится в долевой собственности. В частности, договоры на оказание услуг по содержанию и выполнение работ по ремонту такого имущества с управляющими компаниями домовладельцы заключают на основании решения общего собрания. Договоры водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, в том числе поставки бытового газа в баллонах, отопления и обращения с твердыми коммунальными отходами заключаются каждым собственником от своего имени.

Ранее сообщалось о том, что аренда коттеджей на Новый год подорожала в три раза.