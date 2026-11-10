«Заражена паразитами». Стало известно, почему нельзя есть сырую речную рыбу

Литвинов: сырую рыбу можно есть только после термообработки

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Речная рыба часто заражена паразитами и категорически противопоказана для употребления в сыром виде, сырая морская рыба также представляет опасность, хотя и в меньшей степени, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

«Сырую рыбу есть категорически нельзя, особенно это касается речной рыбы, которая, как правило, заражена различными паразитами. Меньше исключений для морской рыбы, но также употреблять ее в сыром виде нежелательно. У нее свои заболевания», — пояснил ученый.

Дело в том, что сырая речная рыба может быть носителем личинок описторхов (плоские черви-сосальщики) и широкого лентеца, морская — анизакид (круглые черви). Эти паразиты представляют опасность для здоровья человека. Безопасным употребление рыбной продукции становится только после полноценной термической обработки или глубокой промышленной заморозки.

Ранее диетолог Лясковская назвала самую полезную рыбу.

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