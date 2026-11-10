«Заражена паразитами». Стало известно, почему нельзя есть сырую речную рыбу

«Сырую рыбу есть категорически нельзя, особенно это касается речной рыбы, которая, как правило, заражена различными паразитами. Меньше исключений для морской рыбы, но также употреблять ее в сыром виде нежелательно. У нее свои заболевания», — пояснил ученый.