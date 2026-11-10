«Любопытство, а не выгода». Россияне открыли 300 тысяч кошельков с цифровым рублем

За первые два месяца массового внедрения цифрового рубля граждане и организации в России открыли более 300 тысяч кошельков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

По состоянию на 1 ноября почти 290 тысяч физических лиц и немногим менее 16 тысяч юридических лиц открыли счета на платформе цифрового рубля. За сентябрь и октябрь на ней провели 235 тысяч операций. Как отмечает издание, большинство транзакций связаны с пополнением счетов, также россияне оплачивают товары и услуги, совершают переводы и уплачивают налоги.

По оценке инвестиционного стратега «Гарда Капитал» Александра Бахтина, текущая динамика объясняется первичным интересом пользователей. В сентябре открывалось около 7 тысяч кошельков в день, в октябре — порядка 3 тысяч.

«ЦБ рассчитывал на 60 тысяч кошельков к концу года, то есть уже открыто в пять раз больше. Но в абсолюте это порядка 0,25% взрослого населения, и по динамике я бы пока говорил именно о любопытстве», — заявил эксперт.

Сдерживающим фактором остается отсутствие экономической выгоды: на остаток цифровых рублей не начисляются проценты, а банковский кешбэк не предусмотрен. Рост интереса возможен с развитием смарт-контрактов, целевых выплат и офлайн-платежей, которые пока находятся на стадии прототипа.

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