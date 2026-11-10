«Дикий Запад» в ИИ. Макрон допустил запрет опасных моделей для детей

Макрон допустил запрет отдельных моделей ИИ для детей

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил введения запрета на отдельные модели искусственного интеллекта для несовершеннолетних. Соответствующую позицию он изложил в интервью газете Les Echos.

«Если существует риск для детей при определенных способах использования ИИ, то его необходимо запретить», — сказал французский лидер в интервью газете Les Echos.

Макрон подтвердил намерение действовать по аналогии с продвигаемыми им ограничениями соцсетей для несовершеннолетних. По его словам, научному сообществу предстоит определить, какие именно форматы взаимодействия с искусственным интеллектом несут угрозу для детей. Отсутствие регулирования в этой сфере президент сравнил с Диким Западом, отметив, что при необходимости ограничительные меры должны доходить до полного запрета вредных моделей.

«Мы разрабатываем первую хартию с правительствами и компаниями, которые согласны с принципом предварительного аудита и сертификации», — заявил Макрон.

Документ, регламентирующий использование ИИ детьми, планируется представить на Парижском форуме мира 10–11 ноября. Французские власти намерены добиваться распространения инициативы на европейском уровне и привлечения к ней США, Канады и других стран.

Ранее сообщалось о том, что для Макрона подготовили секретный бункер на случай штурма Елисейского дворца.

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