Средняя социальная пенсия в России превысила 16,5 тысячи рублей

Средний размер социальной пенсии в России в октябре составил 16 568 рублей. За год выплата увеличилась примерно на тысячу рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, опубликованные в базе государственной статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости .

Согласно информации фонда, по состоянию на 1 октября 2026 года социальную пенсию в среднем получали как работающие, так и неработающие граждане. Годом ранее, в октябре 2025-го, средний размер выплаты составлял 15 514 рублей.

Для работающих получателей социальной пенсии средняя сумма на 1 октября текущего года составила 12 468 рублей. Неработающим гражданам выплачивают в среднем 16 947 рублей.

Социальная пенсия назначается по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца. Право на выплату по старости имеют граждане, не выработавшие необходимый страховой стаж и не накопившие требуемое количество пенсионных баллов для назначения страховой пенсии.

Пенсия по инвалидности устанавливается тем, кто никогда не был официально трудоустроен. Выплата по потере кормильца положена несовершеннолетним детям, а также студентам очной формы обучения в возрасте до 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей.

Ранее сообщалось о том, что летчики-испытатели получают пенсию в размере 176,6 тысячи рублей.