«Быстрый доступ обернется долгами». ЦБ донастроит регулирование займов

Банк России прорабатывает донастройку регулирования займов с лимитом кредитования. Цель — ограничить риски роста закредитованности, сохранив при этом удобный для граждан продукт. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков.

«Дело в том, что за период действия кредитной линии финансовое положение человека может измениться. И сумма, которую ему одобрили раньше, может стать слишком большой для текущих доходов. Тогда быстрый доступ клиента к заемным деньгам обернется неконтролируемым ростом долговой нагрузки», — пояснил он.

По словам Кочеткова, сам по себе такой заем — нормальный финансовый продукт с понятной ценностью для клиента. Он напоминает банковскую кредитную карту: заемщик получает возможность быстро получить деньги в пределах заранее установленного лимита без подачи новой заявки и заключения договора. Для МФО это снижает операционные издержки на повторную выдачу.

Регулятор фиксирует активный рост сегмента. Во втором квартале 2026 года транши в пределах открытых лимитов составили 59% объема выдач россиянам, а доля задолженности по таким договорам достигла четверти потребительского портфеля. При этом большинство открытых лимитов приходилось на дорогие продукты с полной стоимостью кредита выше 250% годовых.

«Это нас беспокоит», — заключил Кочетков .

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