«Небо кормит». Летчики-испытатели получают пенсию в размере 176,6 тысячи рублей

Соцфонд: средняя пенсия летчиков-испытателей достигла 176 658 рублей

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Людмила Матвиенко]

По данным Социального фонда России, опубликованным в базе государственной статистики, средний размер пенсии летчиков-испытателей по состоянию на 1 октября составлял 176 658 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Численность граждан данной категории находится на уровне тысячи человек.

Работающие пенсионеры из числа летчиков-испытателей на указанную дату получали выплаты в размере 173,1 тысячи рублей, тогда как неработающие — 177 883 рубля.

Ранее сообщалось о том, что госслужащие в России получают пенсию около 40 тысяч рублей.

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