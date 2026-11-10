«Небо кормит». Летчики-испытатели получают пенсию в размере 176,6 тысячи рублей
Соцфонд: средняя пенсия летчиков-испытателей достигла 176 658 рублей
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Людмила Матвиенко]
По данным Социального фонда России, опубликованным в базе государственной статистики, средний размер пенсии летчиков-испытателей по состоянию на 1 октября составлял 176 658 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Численность граждан данной категории находится на уровне тысячи человек.
Работающие пенсионеры из числа летчиков-испытателей на указанную дату получали выплаты в размере 173,1 тысячи рублей, тогда как неработающие — 177 883 рубля.
Ранее сообщалось о том, что госслужащие в России получают пенсию около 40 тысяч рублей.