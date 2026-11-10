«Вместо праздника с семьей — на пожары». Миронов предложил ввести доплаты экстренным службам

Миронов предложил повысить зарплату сотрудникам экстренных служб в праздники

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава ее думской фракции Сергей Миронов выступил с предложением установить для сотрудников экстренных служб повышающие коэффициенты к заработной плате за работу в новогодние и рождественские праздники. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам Миронова, в настоящее время автоматические надбавки к зарплате сотрудникам экстренных служб в период каникул не начисляются — предусмотрена лишь доплата за фактический выход на смену в нерабочие праздничные дни. Он отметил, что повышающие коэффициенты могли бы распространяться на дежурные смены, выезды на вызовы и работу в праздничные дни, а конкретные размеры коэффициентов, по его мнению, должно определить правительство.

Миронов подчеркнул, что такая мера позволит отметить повышенную нагрузку на сотрудников в период, когда число вызовов и происшествий растёт, а специалисты работают в усиленном режиме.

«Люди, которые в новогодние праздники вместо отдыха с семьей выезжают на пожары, аварии и вызовы, должны чувствовать, что их труд ценят. Это вопрос справедливости и уважения к тем, кто каждый день рискует жизнью ради других», — заявил лидер партии.

Ранее сообщалось о том, что в 17 регионах РФ средние зарплаты превысили 103 тысячи рублей.

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