«В среднем — 103 тысячи». В каких регионах России платят больше всего?

В 17 регионах РФ средние зарплаты превысили 103 тысячи рублей

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В 17 регионах России средние зарплаты в августе оказались выше общероссийского уровня в 103 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые изучило РИА Новости.

Наибольшие показатели зафиксированы на Чукотке и в Магаданской области — 220 тысяч и 192,9 тысячи рублей соответственно. Еще в трех регионах средние зарплаты превысили 150 тысяч рублей: в Ямало-Ненецком АО (183,6 тысячи), Москве (176,1 тысячи) и Камчатском крае (155,7 тысячи рублей).

Более 103 тысяч рублей средние зарплаты были зафиксированы еще в 12 регионах. В частности, жители Сахалина в среднем получали 148,4 тысячи рублей, Якутии — 130,5 тысячи, Подмосковья — 126,1 тысячи рублей, Санкт-Петербурга — 119,2 тысячи и Татарстана — 103,6 тысячи рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по России зарплаты в августе составили 103 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 9,8%.

Ранее сообщалось о том, что Чукотка и Магадан лидируют по доле зарплат выше 200 тысяч.

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