Мирра Андреева разгромила украинку на старте Итогового турнира

Третья ракетка мира россиянка Мирра Андреева на старте Итогового турнира в американском Индиан-Уэллсе разгромила украинскую теннисистку Элину Свитолину (шестое место в рейтинге) — 6:4, 6:0.

Российская теннисистка «повесила» 14-ю баранку в сезоне — ни у кого в туре нет больше. Личный счет у теннисисток стал 2-1 в пользу Андреевой.

«Честно говоря, старалась думать только о том, что она обыграла меня на Australian Open в начале этого года. Мы с Кончитой (Кончиной Мартинес, тренером теннисистки — прим.) постарались как можно лучше подготовиться к этой встрече», — сказала Андреева после матча.

Россиянке на групповом этапе Итогового турнира предстоит сыграть еще с белоруской Ариной Соболенко и чешкой Каролиной Муховой.

Свитолина после поражения отказалась пожать руку Мирре Андреевой. Ранее украинская теннисистка отказалась от традиционного коллективного фото на Итоговом турнире из-за участия в соревнованиях представителей России и Белоруссии.