Российские фигуристы выступили на Гран-при: что нужно для попадания в финал

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Российские фигуристы вернулись на международную арену. После челлендежров в начале осени лучшие получили возможность выступать на этапах Гран-при, где они соперничают с сильнейшими в мире. Две недели назад во Франции выступили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а на прошлой неделе в Китае была уже представительная компания из Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Александры Игнатовой (Трусовой), Владислава Дикиджи, Евгения Семененко.

«Подмосковье сегодня» рассказывает, что необходимо россиянам для попадания в финал Гран-при.

Напомним регламент соревнований. Всего на Гран-при шесть этапов. Каждый фигурист (пара) может выступить максимум на двух. За первое место на этапе дается 15 очков, за второе — 13, за третье — 11, за четвертое — 9, за пятое — 7, за шестое — 5, за седьмое — 4, за восьмое — 3. В финал попадают по шесть спортсменов с лучшей суммой баллов на двух этапах. Понятно, что проход в финал гарантируют два первых места и первое со вторым, с большой вероятностью — сумма в 24-26 баллов.

Русская пара почти в финале

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Фото: [Анастасия Мишина и Александр Галлямов/ФФККР]

Почти наверняка в финал пройдет минимум одна российская пара. Бойкова и Козловский заняли второе место во Франции, Мишина и Галлямов победили в Китае, обыграв вице-чемпионов Олимпийских игр и чемпионата мира, чемпионов Европы Анастасию Метелкину и Луку Берулаву. Дуэт из Грузии побеждал россиян на челленджере в Батуми, но там было, во-первых, специфическое судейство, во-вторых, Мишина и Галлямов начинают ощутимо прибавлять, тогда как у грузинской пары на старте сезоне не все ладно.

На этапе Гран-при в Финляндии заявлены сразу три российских пары. Кроме двух указанных, еще и Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Главными соперниками россиян в Хельсинки будут бронзовые призеры чемпионата мира канадцы Лиа Перейра и Трент Мишо. Идеальным вариантом была бы победа Бойковой и Козловского и второе место Мишиной и Галлямовой. Тогда у России гарантировано будет две пары в финале. Хотя Бойковой/Козловскому может хватить и второго места, а Мишиной/Галлямову — третьего.

Трусова летит в Америку

Александра Трусова

Фото: [Александра Трусова/ФФККР]

Александра Трусова заняла второе место в Китае, уступив японке Моне Чиба. В России многие уверены, что «Ракете» оценки придержали. Хотя правильнее сказать: были слишком щедры к сопернице. В Шэньчжэне Трусова была единственной, кто выполнил в произвольной программе четверной прыжок. Заслуженный тренер России Александр Жулин уверен: если Трусова добавит в программу еще один квад (а она над этим работает), обыграть ее будет невозможно.

Трусова, не заезжая домой, из Китая летит в США. На «Скейт Америка» ее главной соперницей будет Ами Накаи — ее россиянка уже обыгрывала на челленджере в Японии. Победа в Америке автоматически отправит Трусову в финал, второго места тоже должно хватить.

Также в США свой первый этап Гран-при проведет Аделия Петросян. Трехкратная чемпионка России летом сменила тренера и к сезону начала готовиться с запозданием, поэтому пока оценить ее перспективы сложно. У Аделии еще будет этап в Японии, но там конкуренция будет повыше — Юна Аоки и Моне Чиба на домашнем льду плюс американка Эмбер Гленн. В Японии поедет Алина Горбачева, но у нее пока один этап, а с одним этапом в финал никак не попасть.

Дикиджи или Семененко? Или оба?

Владислав Дикиджи

Фото: [Владислав Дикиджи/ФФККР]

Владислав Дикиджи и Евгений Семененко демонстрируют на старте сезона потрясающую форму. Пока что у них первая и вторая суммы баллов среди всех фигуристов. В Шэньчжэне они заняли второе и третье места соответственно — обошел россиян Као Миура, катавшийся как никогда в жизни. Японец сам не скрывал удивления при виде своих оценок за короткую и произвольную.

У Семененко меньше баллов, чем у Дикиджи (11 против 13), но шансов на финал чуть ли не больше. Евгений выступит в Финляндии, где его главным соперником будет Адам Сяо Хим Фа, уже выигравший домашний этап во Франции. Семененко для прохода в финал может хватить и второго места, хотя для гарантии лучше побеждать. Текущая форма фигуриста позволяет на это рассчитывать.

Дикиджи придется сложнее. Он выступит на заключительном этапе в Японии, где его соперниками будут сам Александр Малинин, победитель этапа в Канаде француз Кевин Аймоз, итальянец Даниэль Грассль, японец Шун Сато и еще несколько сильных фигуристов. Но опять-таки, Дикиджи очень хорош в текущем сезоне, шансы на финал, безусловно, есть.

Финал Гран-при ISU пройдет в китайском Чунцине 10-13 декабря.

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