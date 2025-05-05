Проклятия Кейна больше нет: один из лучших бомбардиров современности взял первый титул в 31 год

Английский форвард Харри Кейн наколотил около 450 мячей, но до 4 мая нынешнего года не завоевал ни одного титула и прослыл одним из самых неудачливых футболистов. Наконец-то этот изъян исправлен: «Бавария», за которую выступает нападающий, стала чемпионом Германии.

Путь к титулу занял более 10 лет, при том что возможностей выиграть хоть что-то у Кейна было достаточно.

«Тоттенхэм»

Юность Кейна прошла по арендам в клубах из низших лиг, но уже в 2014 году он получил место в основе «Шпор», а уже через пару сезонов стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (АПЛ) с 25 голами. Этот успех он повторил еще дважды, а всего наколотил за «Тоттенхэм» 280 мячей во всех турнирах — лучший результат в клубной истории.

«Тоттенхэм» имел реальные шансы выиграть АПЛ, но один раз остался вторым, еще дважды — третьим. Дважды «Шпоры» играли в финале Кубка лиги, но уступали «Челси» и «Манчестер Сити». В 2019 году «Тоттенхэм» даже добрался до финала главного европейского клубного турнира — Лиги чемпионов: на этот раз титул уплыл в противостоянии с «Ливерпулем».

Фото: [ flickr.com ]

Кейн продолжал исправно отправлять мячи в сетку: в своем последнем сезоне за «Тоттенхэм» (2022/23) он только в АПЛ отличился 30 раз. Но шансов завоевать титул становилось все меньше: «Шпоры» расставались с сильными игроками и уже не могли на равных конкурировать с другими английскими грандами — «Манчестер Сити», «Ливерпулем», «Челси».

Тогда Кейн решил сменить клуб. В 2023 году «Бавария» выкупила нападающего за €95 млн.

Сборная Англии

За национальную сборную Кейн дебютировал в 2015 году, в 2017-м впервые примерил капитанскую повязку. С 71 мячом Харри является рекордсменом сборной, и вряд ли это достижение в обозримом будущем будет побито.

Упущенные титулы были и в национальной команде. В 2018 году сборная Англии добралась до полуфинала на чемпионате мира, в следующем — стала третьей в Лиге Наций УЕФА. Но особенно досадными были поражения в финалах Евро 2020 и 2024 годов.

В первом случае Англия уступила титул Италии, проиграв в серии пенальти, второй финал забрала Испания в основное время (2:1).

«Бавария»

Казалось, переход в «Баварию» гарантирует титулы Кейну в изобилии. Но в первый сезон с англичанином мюнхенцы сенсационно не взяли ни одного титула. Опять-таки, к самому Кейну претензий быть не может — на его счету 44 мяча в 45 матчах во всех турнирах.

«Бавария» сразу же проиграла Суперкубок «Лейпцигу», затем в Кубке Германии вылетела от скромного «Саарбрюкена», а в Бундеслиге финишировала лишь третьей.

Фото: [ ФК «Бавария» ]

Титул пришел только под конец второго сезона в «Баварии». На этот раз еще за несколько туров было понятно, что чемпионство от Мюнхена не уйдет. Но без волнений не обошлось. В 32-м туре «Бавария» не смогла обыграть «Лейпциг» (3:3) и оставила теоретические шансы «Байеру». Но на следующий день леверкузенцы допустили осечку с «Фрайбургом» (2:2), обеспечив чемпионство для «Баварии» и первый титул у Кейна.

Теперь у английского супербомбардира должно пойти. Контракт с «Баварией» у Кейна рассчитан еще на два года, впереди еще несколько лет активной карьеры. Можно помечтать и о титуле в составе сборной — их у Англии не было почти 60 лет.