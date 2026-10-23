«20-20-20 — золотой стандарт». Врач назвала правила использования смартфона без вреда для глаз

Офтальмолог Стоянова: телефон нужно держать на расстоянии 30–40 см от глаз

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Офтальмолог-хирург, кандидат медицинских наук Гергана Стоянова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» (выпуск доступен на платформе «Смотрим») рассказала о том, как пользоваться смартфоном без вреда для зрения.

В первую очередь врач рекомендовала держать устройство на расстоянии 30–40 сантиметров от лица. Если при этом текст на экране становится неразборчивым, следует увеличить шрифт в настройках до комфортного значения, отметила она.

Кроме того, Стоянова советует снижать яркость экрана в вечернее время, поскольку яркий свет может негативно влиять на глаза. Для дополнительной защиты зрения она предложила включать желтый фильтр — такая функция есть во многих современных смартфонах.

Также офтальмолог напомнила о важности перерывов.

«Существует очень приятное, легкое для запоминания правило 20-20-20. Это золотой стандарт. Если вы смотрите 20 минут сосредоточенно в телефон, потом вы должны отвлечься на 20 секунд и посмотреть на 20 футов — это приблизительно шесть метров», — пояснила она.

Ранее офтальмолог Гейст назвала признаки опасных заболеваний глаз.

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