Ограничения в небе: аэропорты столичного региона работают в особом режиме
Росавиация: рейсы во Внуково и Домодедово — только по согласованию
Фото: [REGIONS/Дарина Левкина]
Аэропорты Внуково и Домодедово сейчас принимают и отправляют рейсы только по согласованию с уполномоченными органами, сообщение об этом было опубликовано в официальном канале ведомства в «Максе».
Это связано с введенными временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней — такую информацию распространила Росавиация.