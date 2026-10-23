Ограничения в небе: аэропорты столичного региона работают в особом режиме

Росавиация: рейсы во Внуково и Домодедово — только по согласованию

Безопасность

Фото: [REGIONS/Дарина Левкина]

Аэропорты Внуково и Домодедово сейчас принимают и отправляют рейсы только по согласованию с уполномоченными органами, сообщение об этом было опубликовано в официальном канале ведомства в «Максе».

Это связано с введенными временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней — такую информацию распространила Росавиация.

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