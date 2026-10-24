«Это просто маркетинг». Врач разоблачила обман с хлорофиллом в БАДах

Хлорофилл стал популярным трендом в ЗОЖ. Зеленую воду рекламируют для очищения печени, похудения и профилактики болезней. Однако доказательная медицина говорит об обратном.

Врач-терапевт, эксперт телеканала «Доктор» Ольга Титаренко рассказала «Газете.Ru», что в 99% БАДов содержится не натуральный хлорофилл, а хлорофиллин — полусинтетический аналог с медью вместо магния. В лабораторных тестах он проявляет антиоксидантные и противовоспалительные свойства, связывает афлатоксины, но качественных исследований на людях недостаточно.

«Большинство громких рекламных обещаний про «быстрый детокс» или «сжигание жира» не имеют научной базы», — подчеркнула Титаренко.

В медицине хлорофиллин применяют для заживления ран и устранения запахов у пациентов со стомой. Для здоровых людей добавка не обязательна. Терапевт предупредила о побочных эффектах: тошнота, спазмы, диарея, потемнение кала (может скрыть кровотечение), повышенная чувствительность к солнцу. Беременным и кормящим добавка противопоказана, курс не должен превышать трех месяцев из-за накопления меди. Натуральный хлорофилл лучше получать из свежей зелени, так как при нагревании выше 50°C он разрушается.

Ранее сообщалось о том, что продажи БАДов в российском ритейле выросли на 75% за два года.