Зеленский пожаловался на задержку ракет и ограничения Starlink

Зеленский заявил о задержке поставок ракет-перехватчиков

Политика

Поставки ракет-перехватчиков по достигнутой между Западом и Украиной договоренности задерживаются. Об этом он сообщает в соцсети.

По словам украинского лидера, настоящая проблема для ВСУ заключается в ограничении скорости для Starlink и Starshield, а также в отсутствии поставок ракет-перехватчиков. Он уточнил: перехватчики, по которым уже была договоренность, до сих пор не поступают. Это серьезная проблема, потому что армия России атакует почти ежедневно.

Ранее Маск обвинил власти Украины в отмывании американской помощи.

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