Маркировка товаров для дома: старт с 1 апреля 2027 года

ЦРПТ: в РФ промаркируют товары для дома и интерьера

Общество

Фото: [REGIONS/Илья Попов]

В России с 1 апреля 2027 года введут обязательную маркировку товаров для дома и интерьера. Соответствующие правила утвердило правительство РФ, сообщили РИА Новости в пресс‑службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора системы маркировки.

Под новые требования попадет широкий перечень изделий: посуда, столовые приборы и кухонная утварь, товары для мытья и уборки, а также декор и предметы интерьера. Производители и импортеры должны будут наносить на продукцию цифровые коды и передавать сведения о вводе товаров в оборот в систему «Честный знак». Покупатели смогут проверять информацию о маркированных товарах через мобильное приложение.

Регистрация участников оборота в системе маркировки стартует 1 марта 2027 года, а с 1 апреля компании обязаны передавать данные о продукции.

До этого срока идет эксперимент по маркировке — он стартовал 1 октября 2025 года и продлится до 28 февраля 2027 года. Участие в нем добровольное, коды маркировки предоставляются бесплатно: так компании могут заранее протестировать нанесение кодов и передачу сведений в систему.

В ЦРПТ пояснили, что цель маркировки — сократить нелегальный оборот и повысить прозрачность рынка. По оценке НИУ ВШЭ, доля контрафактной продукции в этом сегменте может достигать 26%.

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