По словам лидера депутатской группы «Платформа за жизнь и мир», многие солдаты считают, что настало время заключить мирные договоренности. Бойко подчеркнул: к продолжению конфликта стремятся те, кто никогда не бывал на фронте. Они не сидят в окопах и не подвергают свои жизни опасности. Поэтому слушать нужно военных и учитывать их мнение.

Парламентарий призвал быть реалистами. Он отметил, что большинство военных, с которыми он общается, выступают за окончание войны мирным путем. И весь народ, по его словам, придерживается того же мнения. В Раде признают: запрос на мир в обществе растет.

Ранее Маск обвинил власти Украины в отмывании американской помощи.