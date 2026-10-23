Нардеп Бойко раскрыл настроения в ВСУ: большинство за окончание конфликта

Нардеп Бойко раскрыл отношение военных ВСУ к войне с Россией

Политика

Большая часть военных ВСУ выступает за скорейшее прекращение конфликта с Россией. Об этом сообщает «Страна.ua» .

По словам лидера депутатской группы «Платформа за жизнь и мир», многие солдаты считают, что настало время заключить мирные договоренности. Бойко подчеркнул: к продолжению конфликта стремятся те, кто никогда не бывал на фронте. Они не сидят в окопах и не подвергают свои жизни опасности. Поэтому слушать нужно военных и учитывать их мнение.

Парламентарий призвал быть реалистами. Он отметил, что большинство военных, с которыми он общается, выступают за окончание войны мирным путем. И весь народ, по его словам, придерживается того же мнения. В Раде признают: запрос на мир в обществе растет.

Ранее Маск обвинил власти Украины в отмывании американской помощи.

Актуально

Читайте также

Starlink под вопросом: политолог раскрыл, сможет ли Европа заменить США

Starlink под вопросом: политолог раскрыл, сможет ли Европа заменить США

Асфальт важнее войны: политолог рассказал, почему конфликт Трампа и Зеленского не изменит позицию США

Асфальт важнее войны: политолог рассказал, почему конфликт Трампа и Зеленского не изменит позицию США

В Госдуме назвали анекдотом слова Зеленского об истории Украины

Республиканцы уступают демократам до 11%: прогноз социолога перед выборами

Республиканцы уступают демократам до 11%: прогноз социолога перед выборами

Историческое поражение: философ рассказал, почему Европа держится за Зеленского

Историческое поражение: философ рассказал, почему Европа держится за Зеленского

Мерц признал, что Украина стала огромной нагрузкой для ЕС

На Украине заявили об исчезновении машиностроения

На Украине увидели попытку захвата власти через Генпрокуратуру

Славянск и Краматорск объявили зоной принудительной эвакуации

«Возьмите себя в руки»: Медведев охладил тех, кто обрадовался словам Трампа об Украине

«Возьмите себя в руки»: Медведев охладил тех, кто обрадовался словам Трампа об Украине

Помощь кончилась: эксперт связал удары России с сокращением помощи США Украине

Помощь кончилась: эксперт связал удары России с сокращением помощи США Украине

Путин ответил на слова Зеленского о территориях

Путин ответил на слова Зеленского о территориях

Добавьте mosregtoday.ru в избранное