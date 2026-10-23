Наталья Баранюк, руководитель аппарата председателя Совета директоров ПАО «Россети», заявила, что вовлечение женщин в промышленную и техническую среду поможет справиться с дефицитом кадров в России, сообщает ТАСС .

По ее словам, женщины составляют почти треть кадрового резерва в топливно‑энергетическом комплексе страны, но их потенциал используется не в полной мере. Основные препятствия — нехватка информации и устоявшиеся стереотипы: многие девушки просто не знают о разнообразии доступных инженерных профессий.

Баранюк подчеркнула, что важно не только привлекать женщин в отрасль, но и мотивировать их заниматься наукой, исследованиями и разработками — без этого невозможно обеспечить технологическое развитие. Свое мнение эксперт озвучила на сессии ТАСС «Инвестиции в людей: социальная ответственность бизнеса как ответ на вызовы рынка труда» в рамках форума «Российский промышленник».