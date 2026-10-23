«Минимум — 40»: Минобрнауки установит баллы ЕГЭ-2027 для подведомственных вузов

Министерство образования и науки России выступило с предложением утвердить минимальные пороги баллов ЕГЭ для приема в вузы. Соответствующий проект приказа опубликован ведомством.

Предполагается, что новые минимальные баллы будут действовать на ЕГЭ 2027 года для поступающих в вузы, подведомственные министерству. В частности, для русского языка, профильной математики, истории, иностранного языка, литературы, биологии, химии и географии предлагается установить порог в 40 баллов.

Для физики минимальный балл может составить 41, для обществознания — 45, для информатики — 46.

Ранее сообщалось о том, что тренировочный ЕГЭ по английскому языку и информатике провели в Подмосковье.