ПСЖ хочет купить украинца и из-за этого может расстаться с Сафоновым: главные трансферные слухи еврофутбола

ПСЖ может продать Сафонова ради украинского защитника

Победители Лиги чемпионов хотят усилить оборону 22-летним защитником «Борнмута» Ильей Забарным. ПСЖ делал ему предложение еще в зимнее трансферное окно, но тогда украинец отказался из-за присутствия в клубе российского вратаря Матвея Сафонова.

По информации L'Equipe, в ПСЖ заверили Забарного, что никаких проблем внутри коллектива не возникнет. Издание предполагает, что клуб может в межсезонье расстаться с Сафоновым.

Забарный к 22 годам успел провести 47 матчей за национальную сборную. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в €42 млн, «Борнмут» рассчитывает выручить за футболиста не менее €50 млн.

ПСЖ приобрел Сафонова у «Краснодара» год назад за €20 млн. Контракт с ним рассчитан еще на четыре года.

Модрич почти договорился с «Миланом»

Фото: [ ФК «Реал» ]

Легенда «Реала» Лука Модрич попрощался с Королевским клубом, за который он провел 13 лет и с которым шесть раз выигрывал Лигу чемпионов. Однако 39-летний полузащитник пока не собирается завершать карьеру.

Хорват договорился с «Миланом» о годичном контракте. Sky Sport утверждает, что соглашение может быть подписано в ближайшие пару дней. Модрич перейдет в «Милан» на правах свободного агента.

«Реал» готов заплатить 50 млн евро за собственного воспитанника

По данным OK Diario, «Реал» договорился с «Бенфикой» о приобретении левого защитника Альваро Каррераса.

Каррерас является воспитанником мадридского клуба, но к 22 годам успел выступить за «Манчестер Юнайтед», «Престон», «Гранаду» и «Бенфику». Теперь он готов вернуться в «Реал», систему которого покинул пять лет назад. Но мадридцам это может обойтись в €50 млн, из которых €45 млн ­— непосредственно за трансфер, а еще €5 млн «Бенфика» может получить в качестве бонусов. Год назад португальцы окончательно выкупили Каррераса у «МЮ» за €6 млн, так что «Бенфику» можно поздравить с выгодной сделкой.

«Реал» также работает над сделкой с 17-летним вингером «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно. На одного из самых перспективных атакующих полузащитников также претендует ПСЖ.

«МЮ» обязан измениться

«Манчестер Юнайтед» провалил сезон, финишировав лишь на 15-м месте в Английской премьер-лиге (АПЛ) и проиграв финал Лиги Европы «Тоттенхэму». Кардинальные перемены в именитом клубе были неизбежны.

«МЮ» уже объявил о переходе 26-летнего бразильского нападающего Матеуса Куньи. По данным Transfermarkt, «Вулверхэмптон» получит за футболиста, забившего 15 мячей в минувшем сезоне АПЛ, €74,2 млн.

Фото: [ Бриан Мбемо/ФК «Брентфорд» ]

Следующая крупная трансферная цель — вингер «Брентфорда» Бриан Мбемо. В случае успешного завершения переговоров «МЮ» вновь придется изрядно потратиться. «Брентфорд» хочет выручить не менее 50 млн фунтов стерлингов (около €60 млн евро), а сам камерунец претендует на зарплату в 250 тыс. фунтов в неделю — в пять раз больше, чем он зарабатывал в «Брентфорде».

25-летний Мбемо провел мощный сезон в АПЛ, забив 20 мячей и отдав восемь передач, так что его запросы имеют под собой основание.

«Барселона» расстанется с не реализовавшим себя талантом

«Барса» отдает в аренду «Монако» Ансу Фати, считавшегося одним из главных талантов клуба, с опцией выкупа в €12 млн. Пять лет назад трансферная стоимость тогда еще 17-летнего вингера оценивалась в €80 млн. Фати признавался игроком месяца в Ла Лиге и успел сыграть десять матчей за сборную Испании.

Но в последние два года Фати в основном проводил на скамейке запасных. В минувшем сезоне у него набралось менее 300 минут игрового времени за «Барсу» во всех турнирах. Результативными действиями за отведенное ему время Фати отметиться не успел.