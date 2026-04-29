ПСЖ с Сафоновым обыграл «Баварию» в матче с девятью голами

Первый полуфинал Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ — «Бавария» уже сейчас называют лучшим матчем сезона. Команды показали невероятный атакующий футбол, забив девять мячей. Сильнее оказался действующий обладатель трофея ПСЖ — 5:4.

Как это было

«Бавария» открыла счет на 17-й минуте. Виллиан Пачо сбил Луиса Диаса в штрафной, а Харри Кейн переиграл Матвея Сафонова с пенальти. Почти тут же российский голкипер спас команду после выхода один на один Майкла Олисе.

Семь минут спустя ПСЖ отыгрался благодаря Хвиче Кврацхелии. Грузинский вингер забил обычный для себя гол: прорвался по левому краю, сместился в центр и крутанул в дальний угол.

На 33-й минуте парижане вышли вперед — невысокий Жоау Невеш расчетливо выбрал позицию при подаче с углового и пробил точно под штангу. На 41-й вновь установилось равновесие — в последний раз в матче. Олисе прорвался по центру и пробил так мощно, что Сафонов едва коснулся мяча кончиками пальцев.

В компенсированное к первому тайму время ПСЖ получил право на пенальти за игру рукой — Усман Дембеле не промахнулся.

Во втором тайме «Бавария» атаковала больше, но ПСЖ использовал излюбленное оружие — быстрые контратаки. Именно так в ворота мюнхенцев прилетели еще два мяча — от Хвичи и Дембеле, а Сенни Меюлю зарядил в крестовину.

Настойчивость «Баварии» позволила сохранить интригу перед ответным матчем. Защитник Дайо Упамекано забил после навеса со штрафного — пробил головой через землю, такие мячи невероятно сложны для вратарей. Ну, а удар Диаса и вовсе был из разряда неберущихся.

Некоторые цифры

В этом невероятном матче было установлено сразу несколько рекордов. Он стал первым полуфиналом с пятью мячами, забитыми до перерыва, и первым в истории с девятью голами. Ранее в полуфиналах больше семи мячей в одной игре не забивали.

Лишь один раз в истории в матчах плей-офф забивалось больше голов. В 2020 году «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2.

Хвича Кварацхелия вышел в лидеры по мячам, забитым в плей-офф, — семь. Всего на счету грузинского футболиста 10 голов в текущем розыгрыше — это повторение клубного рекорда. 12 лет назад столько же забил Златан Ибрагимович.

45 мячей в одном турнире Лиги чемпионов забила «Барселона» в сезоне 1999/2000. Но и ПСЖ и «Бавария» имеют шанс побить давний рекорд — сейчас у них 43 и 42 мяча соответственно.

А что Сафонов?

Матч получился удивительным и с точки зрения оценки игры вратарей. Сафонов и Мануэль Нойер пропустили девять голов и сделали на двоих три спасения — все на счету россиянина. При этом ни в одном пропущенном мяче голкиперов не обвинишь — настолько хороши были игроки атаки.

Сафонов все же получил оценки повыше, чем знаменитый баварский коллега. Например, по Индексу ГОЛа заработал 6,1 — очень мало. Но у Нойера-то вообще 4,3.

Россиянин совершил ключевой сэйв, не позволив Олисе сделать счет 2:0. Иначе игра могла пойти совсем по иному сценарию. Сафонов еще раз — уже с помощью защитников — ликвидировал еще один прорыв блистательного Олисе в первом тайме, а после перерыва грудью встал на пути мяча после розыгрыша углового.

«Думаю, что именно про такие матчи говорят, что их по пальцам можно пересчитать в карьере. Первая часть представления окончена, готовимся ко второй», — написал Сафонов в соцсетях.

Ответный матч пройдет в Мюнхене 6 мая.