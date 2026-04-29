Маскировка под обычный вирус: как проявляется болезнь Лайма после укуса клеща

Клещевой боррелиоз на ранней стадии часто маскируется под обычную вирусную инфекцию, из-за чего люди не сразу обращаются за помощью. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

По его словам, в начале заболевания у человека могут появиться высокая температура, слабость, ломота в мышцах и суставах, тошнота и даже кашель. Именно из-за такой неспецифичной картины болезнь нередко принимают за грипп или простуду, а это затрудняет своевременную постановку диагноза и начало лечения.

При этом у клещевого боррелиоза есть и более характерный признак — покраснение на коже в виде пятна, которое со временем увеличивается, светлеет в центре и начинает напоминать кольцо. Однако, как подчеркнул специалист, такой симптом появляется не всегда, поэтому отсутствие пятна еще не означает, что заражения нет.

Чуланов напомнил, что клещи переносят сразу несколько опасных инфекций, включая болезнь Лайма, клещевой энцефалит, эрлихиозы, омскую и крымскую геморрагические лихорадки. При этом именно клещевой боррелиоз остается наиболее распространенной клещевой инфекцией в России. В 2025 году, по его словам, было зарегистрировано более 9,5 тысячи таких случаев — это примерно в пять раз больше, чем случаев клещевого энцефалита.

Врач отметил, что при вовремя начатой терапии заболевание обычно длится от нескольких дней до месяца и заканчивается полным выздоровлением. Но поскольку вакцины от клещевого боррелиоза нет, главной защитой остается профилактика. Для прогулок на природе специалист советует выбирать светлую закрытую одежду, заправлять рубашку в брюки, а брюки — в носки, носить головной убор и следить, чтобы манжеты и воротник были плотно закрыты.

Отдельно Чуланов обратил внимание, что заражение возможно не только после присасывания клеща, но и при его раздавливании, если возбудитель попадает на поврежденную кожу или слизистые. Кроме того, инфекция в отдельных случаях может передаваться через сырое молоко, прежде всего козье, и продукты без термической обработки, а также от матери ребенку во время беременности.

