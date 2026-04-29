Голевое безумие полуфинала ЛЧ: ПСЖ вырвал победу у Баварии

ПСЖ и Бавария выдали один из самых безумных матчей нынешней Лиги чемпионов. Первая полуфинальная встреча в Париже завершилась победой французского клуба со счетом 5:4.

У хозяев дублями отметились Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле, еще один мяч забил Жоау Невеш. У Баварии отличились Гарри Кейн, Майкл Олисе, Дайо Упамекано и Луис Диас. При этом Кейн открыл счет с пенальти, а первый мяч Дембеле тоже пришел с точки.

Матч вошел в историю турнира сразу по двум причинам. Впервые в полуфинале Лиги чемпионов команды забили пять мячей уже в первом тайме. Кроме того, это первый полуфинал турнира, в котором зрители увидели больше семи голов за игру.

Ворота ПСЖ весь матч защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Он провел на поле все 90 минут и записал на свой счет три сейва.

Ответный матч пройдет 6 мая в Мюнхене. Именно там решится, кто выйдет в финал после этого совершенно безумного первого акта.

