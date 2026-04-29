Предприниматели пересели в телефоны: сбои в сервисах толкают бизнес на мобильные рельсы

Цифровая нестабильность, с которой многие столкнулись в последнее время, оказалась не просто раздражающим фактором, а настоящим триггером для перемен в бизнесе. Эксперты бухгалтерского сервиса «Мое дело» опросили предпринимателей и выяснили: сбои в привычных онлайн-сервисах больно бьют по процессам. 84% компаний пожаловались на тормоза в операционке и согласованиях, а 58% — на то, что стали хуже контролировать финансы и документы. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

Вот тут и началось самое интересное. Бизнес не стал ждать, пока починят десктопы, — он просто перебрался в смартфон. Уже 64% предпринимателей чаще решают рабочие вопросы с мобильных устройств, а 18% и вовсе перевели часть процессов в телефон. Причем это не про «поставить галочку»: 80% работают с документами через мобильный документооборот, 84% отслеживают движение средств, 58% согласовывают платежи, а 67% мониторят уведомления от налоговой. Смартфон стал полноценным пультом управления, а не просто удобной игрушкой.

Однако идеальной картины нет. Мобильные версии пока заметно уступают десктопу: 73% пользователей мучаются с объемными документами, 53% не хватает функционала, а 38% боятся ошибок из-за тесного интерфейса. Особенно остро стоит вопрос с подписью: 67% предпринимателей хотят подписывать документы без компьютера и токена на каждый день, а 29% — хотя бы для отдельных случаев. Как отмечает Анастасия Моргунова из «Моего дела», старая модель с токеном и привязкой к офису умирает — бизнесу нужна скорость и мобильность без лишних телодвижений.

Таким образом, зависимость бизнеса от качества приложений растет — это признают 42% опрошенных. Переход на мобильные рельсы уже не временная мера, а устойчивый тренд. Компании хотят, чтобы приложения догнали десктопные системы по функционалу, особенно в документообороте и управлении процессами. И чем быстрее разработчики это осознают, тем лояльнее будет бизнес.

