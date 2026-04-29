Россияне потянулись к дачам: интерес к загородной жизни резко вырос

Жизнь за городом все заметнее перестает быть просто сезонной мечтой про шашлыки и грядки. По данным ВЦИОМ, в 2026 году индекс привлекательности загородной жизни среди горожан вырос до 40 пунктов из 100 возможных. Для сравнения: в 2019-м этот показатель был всего 6 пунктов. То есть интерес к дачам и участкам у жителей городов вырос больше чем в шесть раз.

Во ВЦИОМ считают, что дело не только в бытовом удобстве. Все больше людей хотят тишины, уединения и возможности хотя бы частично выпасть из перегруженной городской среды. На интерес к дачной жизни влияет и новая эстетика: загородный дом все чаще воспринимается не как тяжкая обязанность, а как способ жить спокойнее и ближе к себе.

Сам индекс рассчитывали на основе ответов горожан, у которых нет дачи или участка, на вопрос, хотели бы они иметь такую недвижимость. Опрос прошел 11 апреля 2026 года, в нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. И судя по цифрам, мечта о своем доме за городом для многих уже перестала быть второстепенной.

Ранее