Наследники знаменитостей: Соседов похвалил Пьеху и Преснякова

В мире российского шоу-бизнеса, где дети знаменитостей часто становятся заложниками фамилий, музыкальный критик Сергей Соседов назвал тех, кто действительно заслужил славу, а не просто унаследовал ее. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался : настоящих талантов среди наследников не так много, но они есть.

Первым в списке оказался Стас Пьеха. Соседов подчеркивает: перед нами не просто продолжатель династии, а полностью состоявшаяся звезда. Ему не понадобилось покровительство легендарной бабушки Эдиты Пьехи — он пробился сам. Хороший тембр, узнаваемый музыкальный стиль и харизма сделали его полноценным артистом, а не «внуком великой певицы».

Второе имя, которое назвал критик, — Никита Пресняков. Да, отмечает Соседов, за спиной — «наследник сами знаете кого», но парень действительно талантлив. И было бы несправедливо отрицать его артистические заслуги только из-за громкой фамилии бабушки. Критику, по его собственным словам, импонирует сам Никита.

По мнению Соседова, быть потомком звезды — не преступление и не автоматический пропуск на сцену. Но Пьеха и Пресняков доказали, что могут блистать и без оглядки на родственников. Остальным наследникам — стоит брать пример.

Ранее он раскрыл, куда исчезли женские группы в России.