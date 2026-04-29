Россияне массово переходят на долгосрочную аренду дач вместо покупки

Рынок загородной недвижимости переживает структурный сдвиг: все больше россиян выбирают не покупку дачи, а долгосрочную аренду. И речь не про съем на шашлыки, а про жизнь за городом на месяцы. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала риелтор Наталья Перескокова, перечислив сразу несколько причин такого тренда.

По ее словам, во-первых, удаленная работа прочно вошла в жизнь — люди больше не привязаны к офису и могут жить за городом без потери зарплаты. Во-вторых, после пандемии многие переоценили качество жизни: захотелось природы, приватности, тишины. В-третьих, экономика: покупка дачи сегодня многим не по карману — земля и стройматериалы подорожали, а владение требует постоянных вложений времени и денег. Аренда же дает гибкость. Плюс семейный фактор: для детей это лучшая альтернатива городу и лагерям летом. И наконец, бум внутреннего туризма: люди стали заменять две недели за границей двумя-тремя месяцами аренды загородного дома.

Эксперт добавила, что проблема в том, что качественного предложения уже не хватает. Дефицит — не абстрактный, а сегментарный: современные дома с хорошим ремонтом, газом, водой и быстрым интернетом разлетаются мгновенно. Особенно ценятся локации в пределах полутора часов от Москвы (здесь ключевой фактор — время в пути, а не километры). Острый спрос и на небольшие уютные домики в формате квартиры, но за городом. При этом переизбыток — полная противоположность: старые дачи с «бабушкиным ремонтом», забытые СНТ без инфраструктуры, куда нужно добираться от электрички пешком или только на такси. Такое никому не нужно.

По ее мнению, цены впечатляют. За последние два-три года массовый сегмент подорожал на 20–30%, хорошие дома в топе спроса — на 40–70%, а премиальные варианты — и вовсе вдвое. Отсюда совет от риелтора: если планируете арендовать дачу, думать об этом надо в январе–феврале, а не перед майскими. В разгар сезона (июнь–июль) выбор будет из того, что никто не взял. Правда, есть и лайфхак: если подождать пика сезона, некоторые собственники с завышенными ожиданиями начинают снижать цены — можно урвать вариант с дисконтом. Но это лотерея.

