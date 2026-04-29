Придется раскошелиться: за VPN-трафик начнут взимать плату

Минцифры прорабатывает механизм дополнительной тарификации международного трафика для пользователей мобильной связи. Это следует из ответа ведомства на обращение Ассоциации компаний связи от 27 апреля. В министерстве уточнили, что конкретные параметры новой схемы пока находятся в стадии разработки, пишет « Коммерсантъ ».

По данным СМИ, обсуждаемая мера может затронуть пользователей, которые активно используют VPN и другие инструменты обхода ограничений. Ранее Forbes сообщал, что операторам связи предлагали ввести доплату после превышения порога в 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. При этом участники рынка просили отсрочить запуск возможного нововведения, поскольку вопрос еще не урегулирован нормативно, а техническая настройка систем требует времени.

В письме Минцифры также говорится, что ведомство и другие уполномоченные органы принимают меры против VPN-сервисов, которые не исполняют требования законодательства. Таким образом, обсуждение дополнительной платы за международный трафик напрямую связано с более широкой линией на ограничение использования сервисов обхода блокировок.

Пока речь идет именно о проработке механизма, а не о введенной норме. Ни окончательные лимиты, ни тарифы, ни точные сроки запуска на данный момент официально не объявлены.

