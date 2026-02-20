Пугает прохожих и мечтает об Эвересте: кто такой ски-альпинист Филиппов, добывший олимпийскую медаль для России

В четверг, 19 февраля, российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в олимпийском спринте. Эта медаль стала первой, а, возможно, и единственной, для России на Играх в Италии.

Ски-альпинизм дебютировал на Олимпийских играх. Поэтому сначала немного расскажем о самом виде спорта.

Все перестежки да перестежки

У спринта в ски-альпинизме почти такой же формат соревнований, как в лыжном спринте: квалификация, четвертьфиналы, полуфинал и финал, в который проходят шесть спортсменов.

Сначала спортсмены взбираются вверх по крутому склону на коротких лыжах с камусами (специальными накладками). На следующем участке лыжи нужно снять и пристегнуть к рюкзаку за спину, а самому бежать вверх по лестнице. Потом еще один лыжный участок. После этого камусы снимаются, и спортсмен летит по спуску.

Огромное значение, особенно в скоротечном спринте, имеют «перестежки» — те самые смены инвентаря. Если завозиться можно потерять несколько секунд, для двух с лишним минут, которые длится спринт, такая потеря будет катастрофической.

С детства в горах

Фото: [ соцсети Никиты Филиппова ]

Никита Филиппов родился в Петропавловске-Камчатском. Поэтому с неровностями рельефа знаком с детства — пацаном лазил по сопкам, а на первый вулкан взобрался в девять лет.

«В 2017 году мне предложили поехать со сборной России на первенство мира в Италию. Я согласился, мы поехали на Эльбрус, и там меня горы окончательно захватили. Там очень красиво, и такое чувство свободы — можешь идти куда угодно, покорять вершины, кататься в классных местах», — рассказывал Филиппов.

Отец спортсмена Алексей — главный тренер сборной России по ски-альпинизму. Никита к этому спорту был приобщен с ранних лет. 23-летний спортсмен успел повыступать на международных соревнованиях еще до отстранения россиян.

«Отец еще в детстве поставил меня на ски-туровские лыжи, тогда лыжи для меня были большими и размер ботинок был в два раза больше моей ноги. Но меня все равно зацепило, и вот я уже провожу Новый год на сборах, готовясь к Кубкам мира и Олимпиаде-2026», — вспоминал спортсмен.

Горы не отпускают, и Никита мечтает покорить Эверест, причем без использования кислородных баллонов.

А может, биатлон?

Уже будучи титулованным ски-альпинистом (всего у спортсмена 23 победы на чемпионатах России) Филиппов поучаствовал в чемпионате Камчатского края по биатлону. Победил с девятью промахами.

Спортсмен признался, что идея с биатлоном не отпускает его. Когда-нибудь, выиграв все в ски-альпинизме, он мечтает вернуться в биатлон и уже в другом виде спорта выиграть Олимпиаду.

Тренироваться и еще раз тренироваться

Фото: [ соцсети Никиты Филиппова ]

Никита осваивает огромные объемы на тренировках — роллеры, горный велосипед. 100 километров — не дистанция для него.

«Из плюсов в моей подготовке: могу быстро забежать домой по лестнице. Мой домашний тренировочный спот — лестница в центре города, распугиваю прохожих», — шутит Филиппов.

Свою будущую супругу он видит только спортсменкой. И дети тоже будут спортсменами — вместе веселее тренироваться.

Первый олимпиец

Никита Филиппов первым из россиян выполнил квалификационные нормативы на Олимпиаду, первым получил нейтральный статус и официальное приглашение от МОК.

Никита признался, что это помогло ему готовиться к Олимпиаде с «холодной головой».