Названы продукты, разрушающие желудок

Россиянам перечислили продукты, которые не рекомендуется употреблять на голодный желудок.

Информацией об этом делится «Газета.ру» со ссылкой на исполняющую обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолога Ирину Лялину.

По словам специалиста, в утренние часы до приема пищи стоит избегать цитрусовых, кислых фруктов и кофе. Кислоты, содержащиеся в плодах, способны вызывать раздражение слизистой оболочки желудка, провоцируя изжогу, развитие гастрита или обострение уже имеющейся язвы.

Кофеин, как пояснила эксперт, действует иначе: он стимулирует активную выработку соляной кислоты.

«Если еды в желудке нет, кислота начинает воздействовать на стенки желудка, что ведет к повреждениям и дискомфорту», —пояснила Лялина.

