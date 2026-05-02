Справедливость на стороне жертв: суд не смягчил приговор серийному убийце из Любима

Серийный убийца из Ярославской области Алексей Громов, отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы, предпринял попытку добиться через суд послаблений. Как говорится в судебных материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, осужденный обратился в инстанцию с ходатайством. Его цель — смягчение приговора.

По информации издания, суд, изучив обстоятельства, отказал Громову в удовлетворении требования, причем даже не стал рассматривать его по существу. В материалах поясняется: первоначальный приговор 2012 года был вынесен в полном соответствии с действовавшими тогда нормами закона. С того момента, установила инстанция, не появилось никаких новых обстоятельств — ни изменений законодательства, ни фактов, которые могли бы облегчить участь осужденного или улучшить его положение.

«Решение вступило в законную силу, следует из материалов», — говорится в статье РИА Новости.

Летом 2012 года Громова, известного в криминальных хрониках как «маньяк из Любима» (город в Ярославской области), приговорили к высшей мере — пожизненному заключению. Следствие установило, что на протяжении шести лет, перемещаясь по разным регионам России, мужчина расправился с тремя своими сожительницами, а также с матерью одной из них. Правоохранителям было непросто вычислить преступника: он часто менял место жительства, при этом действовал крайне осторожно, не оставляя явных улик.

Позже выяснилось, что криминальное прошлое Громова насчитывало и более ранние эпизоды. Еще в середине девяностых годов прошлого века он был осужден на десять лет лишения свободы за убийство женщины. Согласно некоторым сведениям, жертвой тогда стала его бывшая супруга.

Одним из ключевых доказательств в деле стали орудия расправы. Следственный комитет РФ в те годы сообщал, что маньяк использовал при нападениях молоток, топор, а также портняжное шило — острый инструмент, применяемый в швейном деле.

После задержания Громов, как отмечается, активно помогал следствию: дал признательные показания и подробно рассказал о совершенных преступлениях.

