Глава Химок приехала на фармацевтическое предприятие: какие вопросы решали сотрудники «ХимРара» прямо на рабочих местах

В подмосковных Химках в четверг, 30 апреля, состоялась выездная администрация. Местом ее проведения стала фармацевтическая компания «ХимРар», сообщила администрация городского округа.

По информации администрации, сотрудники предприятия получили возможность задать волнующие их вопросы профильным специалистам. Ни одно обращение не осталось без внимания: каждое зарегистрировали, после чего взяли под контроль — за дальнейшим исполнением поручений установлено наблюдение. Присутствовала на встрече с химчанами и глава муниципалитета Инна Федотова.

«Совместно с моими заместителями, депутатами, профильными службами и фондом "Защитники Отечества" провели прием сотрудников компании. Обсудили вопросы ЖКХ, транспортной доступности и городского развития. В частности, от сотрудников поступило предложение переименовать остановку общественного транспорта "НИИРП" в "ХимРар". Поручила профильным специалистам проработать этот вопрос», — отметила глава Химок Инна Федотова.

По данным администрации, компания «ХимРар» входит в число крупнейших отечественных разработчиков инновационных лекарственных препаратов. В текущем году организация попала в пятерку лучших фармацевтических компаний и получила звание «Компания года» среди нишевых фармпроизводителей.

По информации администрации, «ХимРар» — одно из немногих российских предприятий, которое реализует полный производственный цикл: специалисты создают продукт от начальной идеи и разработки молекулы до выпуска готового лекарственного средства.

«Это награда — заслуженное признание труда команды. "ХимРар" — одна из немногих российских компаний, реализующих столь полный цикл производства. Помимо производства, компания занимается просвещением: поддерживает образовательные программы и участвует в проектах по развитию здравоохранения и технологий», – рассказал лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

В администрации отметили, что практика проведения выездных встреч на площадках городских предприятий, в компаниях и на стратегически важных объектах в Химках стала регулярной. Подобный формат, поясняют организаторы, дает сотрудникам возможность заметно сберечь личное время. Не покидая своего рабочего места, люди способны обсудить насущные проблемы, получить консультации у нужных специалистов и избежать при этом утомительного хождения по кабинетам и инстанциям.

